В Самаре мужчина погиб при взрыве бытового газа

Мужчина погиб в результате взрыва бытового газа и пожара в квартире девятиэтажного дома в Самаре. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента.

По данным МЧС, ЧП случилось около 04:39 часов 11 января в квартире на девятом этаже. После взрыва загорелись домашние вещи, и пожарным пришлось тушить огонь на 12 кв. м. Семь человек успели выбежать из дома до приезда пожарных, еще пять взрослых и ребенка спасли сотрудники МЧС.

В результате взрыва погиб мужчина.

Управление Следственного комитета по региону организовало доследственную проверку по факту гибели человека, сообщили в ведомстве. Прокуратура тоже начала проверку для оценки правильной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

В Ижевске один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Взрывной волной в квартире покорежило стену и выбило окна.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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