Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике самолетного типа.

Попытка ВСУ атаковать российский регион пресечена около 14:50 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне украинские войска атаковали двумя беспилотниками белгородское приграничное село Тишанка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших. «В результате сброшенного осколочного боеприпаса поврежден инфраструктурный объект электроснабжения. В настоящий момент электроснабжение восстановлено», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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