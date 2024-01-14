В Тоскане на свадьбу обрушился потолок зала

Более 30 человек пострадали в итальянской Тоскане, когда на участников свадьбы обрушился потолок помещения, где проходило торжество. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет La Nazione.
ЧП случилось 13 января. Молодожены и гости собрались в бывшей трапезной на первом этаже здания бывшего монастыря. Всего в зале находились около 170 человек, детей не было. В самый разгар вечеринки, когда гости танцевали, потолок зала обрушился.
Пострадавших уводили семь бригад скорой помощи. Губернатор Тосканы Эудженио Джани сообщил, что пять человек оказались в тяжелом состоянии, еще пять в состоянии средней тяжести, у 25 пострадавших различные травмы.
В Свердловской области потолок рухнул на мужчину в многоквартирном доме. Пострадавшему помощь оказали на месте.
Пистойя, Наталья Рязанова
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