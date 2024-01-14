Двое подростков разбились на тюбингах в Красноярском крае

Школьница с серьезными травмами попала в больницу после катания с горки на тюбинге в Красноярском крае. Это был второй инцидент с подростками за сутки в регионе, рассказали в краевом главке МВД.

Днем 13 января в Емельяновском районе 13-летняя девочка с подругой пошла на горку. Когда школьница съезжала со склона, тюбинг сильно подбросило, и девочка выпала из него. Из-за большой скорости пострадавшая получила серьезные травмы, ее увезли в больницу.

В тот же день 14-летний подросток во время катания на тюбинге в Красноярске упал с 15-метрового обрыва и погиб.

Проводится проверка обстоятельства обоих инцидентов.

В Алтайском крае во время катания с горки на тюбинге 11-летняя школьница врезалась в столб и умерла на месте.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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