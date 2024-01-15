Летевший в ЯНАО самолет сел в Новосибирске из-за поломки

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за неисправности. Пострадавших нет, но прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным МЧС, борт запросил вынужденную посадку около 23:47 по местному времени. Самолет следовал из Горно-Алтайска в Салехард, когда пилоты узнали о неисправности. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. 33 спасателя и девять единиц техники встречали самолет в Новосибирске, но их помощь не потребовалась.

«Посадка прошла успешно. Пострадавших нет», – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прокуратура добавила, что самолет отстранили от вылетов до тех пор, пока техники не найдут и не устранят неисправность. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров.

10 января самолет по пути в Горно-Алтайск совершил аварийную посадку в Барнауле. Причиной стала техническая неисправность борта.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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