Массовая авария с 12 автомобилями случилась под Красноярском

Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Красноярском крае. Никто не пострадал, но движение на автодороге пришлось полностью перекрыть, сообщили в краевом главке МВД.

Авария случилась на 805-м км трассы Р-255 «Сибирь» на полосе движения со стороны Красноярска. По словам очевидцев, столкновения начались с машины, остановившейся у обочины и не включившей аварийные сигналы. Автомобилисты пожаловались на сильный ветер и поземку, которые сбивают с толку, в паблике «ЧП Красноярск».

«Движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино. Предварительно, пострадавших в ДТП нет», – говорится в сообщении ведомства.

В Новгородской области на скоростной платной трассе М-11 «Нева» столкнулись 66 автомобилей. Погибли трое взрослых и один ребенок, 16 человек пострадали.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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