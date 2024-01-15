Суд отправил сахалинца в колонию за отказ ехать в зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя почти к трем годам колонии за отказ ехать в зону СВО.

Сахалинцу предстояло отправиться в район проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. 22 августа мужчина отказался выполнить приказ командира. Суд установил, что своими действиями военный поставил под сомнение принцип единоначалия, а это плохо отразилось на дисциплине и порядке в воинском коллективе.

«11 января рассмотрено уголовное по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», – сообщили в пресс-службе суда.

В конце декабря тот же суд приговорил жителя Сахалина к аналогичному сроку в колонии общего режима за отказ исполнить приказ командира и отправиться в зону СВО.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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