Число жертв взрыва в Баку выросло до семи человек

Число погибших в результате взрыва на мебельной фабрике в Баку увеличилось до семи человек. Пострадали 24 человека, следует из данных Генпрокуратуры Азербайджана.

Взрыв прогремел накануне днем после пожара в цехе. Первоначально сообщалось о двух погибших.

Во время поисково-спасательной операции спасатели достали из-под завалов тела семи человек. Еще трое пострадавших удалось вытащить из-под обломков живыми. Всего пострадали 24 человека, приводит данные агентство «Анадолу».

Ведется расследование.

Баку, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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