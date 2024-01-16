Женщина и двое детей погибли при пожаре под Новосибирском

Женщина и двое детей в возрасте до 10 лет погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в управлении ведомства в регионе.

Пожар случился вечером 15 января в поселке Петровский. Когда прибыли пожарные, огонь охватил уже весь дом площадью 70 кв. м. Предварительно, пожар начался на веранде, где находились электрощит и печка.

Во время проверки пожарные нашли тела 43-летней женщины, ее четырехлетнего сына и семилетней дочери. Главы семейства и двух взрослых детей в тот вечер не было дома.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – сообщили в СКР.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Челябинской области пожар случился в одном из домов СНТ из-за короткого замыкания электрической проводки. В пожаре погиб трехлетний мальчик.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube