Подросток и шесть взрослых пострадали в ДТП под Стерлитамаком

Две иномарки и грузовая «Газель» столкнулись на дороге в Стерлитамакском районе Башкирии. Пострадали семь человек, в их числе 17-летняя девушка, рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Днем 16 января на 113-м км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись автомобили Skoda Octavia, Mazda 6 и грузовая «Газель». Обстоятельства и причины аварии выясняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

«В результате ДТП семь человек осматриваются врачами, двое госпитализированы. Незначительные травмы получила 17-летняя девушка из автомобиля Skoda Octavia», – пояснили в ГИБДД.

Прокуратура взяла на контроль проверку причин ДТП.

Ранее автобус с детьми попал в аварию, в результате чего пострадали шестеро несовершеннолетних и один взрослый.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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