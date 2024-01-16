Самолет улетел из Якутска в Москву без части колеса

Самолет авиакомпании «Якутия» вылетел из Якутска в Москву с частично разрушенным шасси. Фрагменты пневматика шасси нашли на взлетно-посадочной полосе после взлета, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«15 января на ВПП в аэропорту Якутска обнаружены фрагменты пневматика шасси воздушного судна. Предварительно, у Boeing 737-800, выполнявшего рейс Якутск-Москва, при взлете произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, борт успешно приземлился в Москве, никто не пострадал. Ведомство начало проверку того, как соблюдались нормы безопасности полётов, и готово принять меры прокурорского реагирования.

В конце декабря 2023 года самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» при посадке в аэропорту якутского поселка Зырянка промахнулся мимо ВПП. Самолет сел на скованную льдом реку.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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