ФСБ перекрыла незаконную утечку золота из Якутии

Сотрудники ФСБ выявили незаконный канал пересылки золота из Якутии в Омск. У организатора изъяли рассыпное золото стоимостью более 15 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ действовали в Якутии и Омской области, чтобы перекрыть канал. Организатором незаконной пересылки оказался владелец ломбарда в Омске. Оперативники изъяли из незаконного оборота более 2,6 кг россыпного шлихового золота, которое оценили более чем в 15,5 млн рублей. Драгоценный металл будет обращен в доход государства, пишет портал Sakhalife.ru.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК России о незаконном обороте драгоценных металлов группой лиц по предварительного сговору.

Ранее пограничники пресекли незаконный вывоз из России самородного золота стоимостью свыше 18 млн рублей. Иностранцы замаскировали драгоценный металл под декоративные подвески.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube