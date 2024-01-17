Пьяный саратовец избил лечившего его жену фельдшера скорой

Житель Саратова избил фельдшера скорой помощи, который оказал помощь его супруге. Следственный комитет возбудил уголовное дело о побоях, сообщили в управлении СКР по региону.

По данным областного главка МВД, инцидент случился около 18:30 часов 16 января. Бригада скорой помощи приехала к жительнице Ленинского района Саратова. В квартире также находился пьяный муж пациентки, который остался недоволен осмотром жены и напал на фельдшера.

Экипаж ППС отвез 40-летнего подозреваемого в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося. По итогам проверки материалы передали в СКР, где возбудили уголовное дело о побоях (ст.116 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о том, как идет расследование и что уже удалось выяснить.

В Саратове пьяная женщина избила фельдшера скорой помощи во время вызова.

Саратов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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