В Тюмени рабочий упал в канализацию и пропал

В Тюмени рабочий упал в камеру очистных сооружений и пропал. Его ищут почти сутки. Прокуратура и Следственный комитет проверяют обстоятельства инцидента.

Во время ремонта на очистных сооружениях канализации рабочего засосало в трубу со сточными водами. Инцидент случился около 06:30 часов 16 января, с тех пор мужчину ищут.

«Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции. На оказание услуг потребителям инцидент не повлияет», – рассказали в компании «Росводоканал Тюмень».

В компании подчеркнули, что рабочий сам пренебрег правилами безопасности.

Прокуратура взяла на контроль ход поисков и организовала проверку соблюдения правил охраны труда вместе с контролирующим органом. Следователи выясняют обстоятельства ЧП: опрашивают очевидцев и сотрудники подрядной организации. По итогам проверку будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело, пояснили в ведомстве.

В Мурманской области двое рабочих погибли в канализационном колодце.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube