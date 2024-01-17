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Среда, 17 января 2024, 14:01 мск

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Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после оскорбления участников СВО главой узбекского землячества

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции.

Поводом послужил пост президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в соцсетях, который военкоры сочли оскорблением в адрес бойцов спецоперации. С призывом отреагировать на публикацию репортеры обратились к главе СКР Александру Бастрыкину.

«Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции. Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», – говорится в сообщении СКР.

Руководитель ведомства поручил главе ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», – добавили в ведомстве.

16 декабря 2023 года на странице Баратова в соцсети «Одноклассники» был опубликован пост с комментарием, который касался высоких цен на куриное яйцо. К нему было прикреплено фото с курами и подписью про петухов, которых нужно вернуть с фронта. Эту запись военкоры восприняли как оскорбление участников СВО. Баратов меж тем попытался оправдаться тем, что его аккаунт в соцсети якобы взломали.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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