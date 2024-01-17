ВСУ выстрелили ракетами «Шторм шедоу» по школе и больнице в Херсонской области

Киевский режим выпустил две ракеты «Шторм шедоу» по гражданским объектам в Херсонской области. Российская система ПВО сбила обе ракеты, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
Мишенью для киевского режима стал Генический муниципальный округ.
«Две ракеты «Шторм шедоу» американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе Поповки на подлёте. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в телеграм-канале.
ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». В результате повреждены две квартиры, хозяйственный объект и четыре автомобиля.
Херсон, Наталья Рязанова
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