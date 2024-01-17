В Белгороде обломками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры

Две квартиры, хозяйственный объект и четыре автомобиля повреждены в Белгороде обломками сбитых украинских беспилотников и реактивных снарядов систем залпового огня RM-70 «Вампир». Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Утром системой ПВО сбито еще два БПЛА противника и 4 снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Пострадавших нет. В двух квартирах одного МКД выбиты окна, поврежден один хозобъект и 4 автомобиля», – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны сообщили, что силы ПВО утром 17 января сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и перехватили два БПЛА над Белгородской областью. Минувшей ночью, по данным военного ведомства, в регионе были сбиты семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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