ПВО сбила украинские дроны и снаряды РСЗО над Белгородом

Киевский режим атаковал территорию РФ с помощью беспилотников и реактивных снарядов. Система ПВО сбила аппараты над Белгородской областью. Никто из мирных жителей не пострадал, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали снаряды РСЗО RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда, а два дрона были перехвачены.

Губернатор Гладков подтвердил работу ПВО над Белгородом и районом вскоре после 07:00 часов. Еще семь украинских беспилотников были сбиты около 05:00 часов 17 января. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, но ударами повреждены жилые дома.

«В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе: повреждена кровля в жилом доме, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Повреждено остекление в нескольких жилых домах», – перечислил глава региона.

Гладков заверил, что оперативные службы работают на месте, к местах возгорания выезжали пожарные.

В ночь на 16 января система ПВО сбила и перехватила 12 беспилотников, запущенных с украинской стороны на территорию РФ. Восемь аппаратов обезврежены над Воронежской областью, четыре – над Белгородской.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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