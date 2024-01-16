Система ПВО обезвредила 12 украинских БПЛА за ночь

Российская система ПВО сбила и перехватила 12 беспилотников, запущенных с украинской стороны на территорию РФ. Восемь аппаратов обезврежены над Воронежской областью, четыре – над Белгородской.

Только с 01:50 до 02:50 часов дежурные средства ПВО сбили три дрона в районе Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Обломки беспилотников упали на жилой район в Воронеже, пострадала девочка 2013 года рождения, рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В одном многоквартирном доме падение обломков вызвало пожар на балконе, но огонь быстро потушили. Ещё в двух МКД и нескольких частных домах ударом выбило окна. Оперативные службы работают на местах происшествия, а также проводится подомовой обход для уточнения сведений о разрушениях и пострадавших.

Накануне вечером на подлете к Белгороду сбит украинский беспилотник. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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