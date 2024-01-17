В Новосибирске пять человек получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком

В Новосибирске пять человек обратились за медицинской помощью после прорыва трубы с кипятком, сообщили в областном минздраве. Инцидент произошел сегодня, 17 января, на Петропавловской улице.

В областной больнице ТАСС уточнили, что в медучреждение доставлены два человека с ожогами, один из них госпитализирован.

По словам очевидцев, в результате прорыва трубопровода столб горячей воды поднимался на высоту семиэтажного дома, была затоплена проезжая часть.

По данным мэрии города, из-за аварии снижены параметры теплоснабжения в домах в шести микрорайонах Новосибирска, в зону отключения попали 200 жилых многоквартирных домов.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании уточнили, что с 18:30 до 24:00 в контуре отключения теплоснабжения из-за аварии будет находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медорганизаций. На месте повреждения теплосети ведутся работы по ликвидации аварии.

Накануне в результате прорыва трубопровода с кипятком в Нижнем Новгороде, по уточненным данным, 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в Ожоговом центре Приволжского медицинского университета Минздрава России. Десять взрослых и один ребенок лечатся амбулаторно, еще один пострадавший ребенок проходит лечение в детском ожоговом отделении, уточнили в университете.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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