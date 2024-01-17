В массовых беспорядках в Башкирии пострадали несколько человек: возбуждено уголовное дело

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков и причинении насилия в отношении представителя власти. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, в результате ЧП пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

По данным ведомства, накануне в социальных сетях и интернет-мессенджерах с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и приговорен к 4 годам лишения свободы. Организаторы акции преследовали цель освобождения этого деятеля от уголовной ответственности.

В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, уточнили в СКР.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственных действий с целью установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Уфа, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube