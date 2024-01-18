В Таиланде 23 человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков

По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Таиланде. Пожарные сообщили, что не нашли выживших на месте ЧП, пишет South China Morning Post.

Взрыв прогремел во второй половине дня 17 января в провинции Супханбури, в 120 км от столицы Таиланда. В тот момент в цехе находились от 20 до 30 рабочих, пожарные не смогли найти выживших во время работы на месте происшествия. Точное число погибших невозможно установить, пока не разберут все завалы на месте сгоревшего цеха.

Специалисты из числа пожарных и следователи выясняют причину ЧП. Рабочие разбирают завалы в поисках тел погибших. Всех найденных жертв отвезли в морг, их предстоит опознать.

На Тайване 28 взрослых и детей пострадали в результате взрыва во время ярмарки. ЧП случилось в месте, где хранили фейерверки.

Бангкок, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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