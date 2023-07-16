Почти 30 человек пострадали при взрыве на Тайване

На Тайване 28 взрослых и детей пострадали в результате взрыва. Полиция рассматривает несколько версий о причинах взрыва.

Взрыв прогремел в ночь на 16 июля во время ярмарки. На мероприятии собрались порядка 20 тыс. человек. Взрыв произошел недалеко от сцены.

Организаторы рассказали, что в том районе хранились фейерверки. По одной из версий, причиной взрыва могла стать неисправность одного из электрогенераторов. Полиция начала расследование, пишут «Известия».

В США во время подготовки фейерверков к празднованию Дня независимости случился незапланированный взрыв пиротехники. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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