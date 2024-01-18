В Петербурге 43 ученика отравились в школьной столовой

В Петербурге 43 школьника обратились к врачам после обеда в школьной столовой. Городская прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве.

Вспышка инфекции случилась в школе № 260 Адмиралтейского района. К вечеру 17 января городское управление Роспотребнадзора зарегистрировало 43 случая кишечной инфекции. Состояние школьников было стабильным, врачи отпустили всех лечиться амбулаторно.

Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет ООО «Торговый дом «Ленинградский». Компания попала под проверку санитарных условий приготовления пищи.

«Начато санитарно-эпидемиологические расследование. Управление организовало обследование сотрудников школы и организатора питания, отбор проб сырья и готовой продукции, дезинфекционные мероприятия», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента и начала проверять, как соблюдались правила охраны здоровья школьников.

В Кировской области ученики одной из сельских школ попали в больницу с пищевым отравлением.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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