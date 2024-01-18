Румынские фермеры перекрыли еще один КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры заблокировали движение большегрузов на пункте пропуска «Халмеу-Дяково» на границе с Украиной. На перекрытых ранее КПП скопилось около 1,5 тыс. грузовиков, следует из данных украинской таможенной службы.

Фермеры пригнали тракторы к КПП «Халмеу-Дяково», чтобы заблокировать въезд большегрузов с украинской стороны. С 15 января румынские аграрии продолжили акцию на пунктах пропуска «Сирет» и «Викову-де-Сус».

«Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд с Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны», – сообщило ведомство в телеграм-канале.

В очереди уже скопилось порядка 10 фур, а всего более 600 автомобилей.

Румынские фермеры поддержали польских коллег, потребовав вернуть систему выдачи разрешений украинским перевозчикам. Участники акции согласились сделать исключение для машин с гуманитарной помощью и припасами для ВСУ, уточнило агентство «Прайм».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube