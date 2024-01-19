Летевший в Кемерово самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска утром 19 декабря из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что самолет отстранили от эксплуатации. На борту лайнера находилось 179 пассажиров.

В прокуратуре отметили, что проводятся мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

По уточненным данным, в новосибирском аэропорту Толмачево вынужденно сел самолет Boeing 737-800. В 10:22 (06:22 мск) пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом, передает «Интерфакс».

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube