В Уфе подросток устроил смертельное для своей подруги ДТП

Легковой автомобиль с двумя 16-летними подростками врезался в погрузчик на дороге в Уфе. В результате несовершеннолетний водитель с тяжелыми травмами попал в больницу, а его пассажирка умерла на месте.

Авария случилась в полночь 19 января около микрорайона «Яркий» в столице Башкирии. ВАЗ-2107 врезался в погрузчик «Амкодор», занимавшийся уборкой снега. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

«Студент водительских прав не имел и управлял транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз», – рассказали в ГИБДД Башкирии.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин инцидента. Ведомство оценит исполнение норм о безопасности дорожного движения обоими участниками ДТП и дорожными службами. Прокуратура также даст оценку действиям родителей пострадавших подростков на предмет надлежащего выполнения их обязанностей, сообщили в ведомстве.

В Тюменской области три человека погибли, четыре пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, виновником аварии стал 16-летний подросток за рулем легковушки, нарушивший ПДД.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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