Четыре ребенка стали жертвами ночных пожаров в Башкирии и Приамурье

Две девочки трех и четырех лет погибли во время ночного пожара в Башкирии. Мать семейства успела вынести из горящего дома только семимесячного ребенка, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

Пожар случился около 02:00 часов 19 января в деревне Лепешкино. Дома находилась 26-летняя женщина и трое детей. Она успела вынести из дома самого младшего ребенка, а вернуться за старшими дочками уже не смогла.

«Из-за сильного задымления и разогревшегося пожара спасти двух дочерей не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – пояснили в ведомстве. Прокуратура также начала проверку обстоятельств инцидента.

В ночь на 19 января погибли еще два ребенка во время пожара в частном доме. В селе Богословка Амурской области огонь вспыхнул, когда дома находилась мать с двумя детьми. Женщина выбежала на улицу и осталась жива. Пожарные вынесли пятилетнюю девочку из огня, но несмотря на усилия медиков малышка умерла. Позже в доме нашли и тело шестилетнего мальчика.

СКР возбудил уголовное дело и вместе с пожарными ищет причину возгорания.

В Челябинской области неисправная проводка стала причиной пожара в СНТ «Юбилейный-2». В результате погиб трехлетний ребенок.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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