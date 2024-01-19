СКР проверит причины отравления 63 человек в петербургской школе

Следственный комитет начал проверку вспышки кишечной инфекции в школе № 260 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Число пострадавших после школьного обеда выросло до 63 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о 43 пострадавших с симптомами отравления.

«Зарегистрировано 63 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. У 11 заболевших выделен норовирус. Управлением с 08:00 часов 18 января приостановлен учебный процесс», – рассказали в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора нашли грубые нарушения в школе и пищевом блоке. Руководство школы не обеспечило ученикам условия для соблюдения личной гигиены и нарушило требования к питьевому режиму, а уборка в помещениях оказалась некачественной.

Работники пищеблока мыли посуду и помещение кое-как, подавали продукцию с истекшим сроком годности или вообще без маркировки. При этом, им тоже не обеспечили условия для соблюдения личной гигиены.

Следователи уже назначили необходимые исследования для установления причин отравления школьников, теперь опрашивают учеников и сотрудников школы, чтобы составить полную картину инцидента. По итогам проверки СКР примет решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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