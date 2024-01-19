Оренбургский суд вынес приговор ограбившей инкассаторов банде

Суд приговорил к длительным срокам лишения свободы членов банды, ограбившей инкассаторов в Орске Оренбургской области. Во время нападения злоумышленники убили сотрудника, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Обвинение доказало, что с марта по октябрь 2022 года 46-летний кемеровчанин собрал банду из двух жителей Орска, 49-летнего жителя города Мыски Кемеровской области. Он нашел для них оружие и составил план. Еще одна участница банды, начальница почтового отделения Орска разместила бандитов у себя в квартире и передала им график движения инкассаторов.

7 октября 2022 года трое членов банды напали на машину инкассаторов и забрали большую сумму денег. Они ранили одного инкассатора, который от раны умер. Расследование началось быстро, и порядка 90% похищенного вернули АО «Почта России». Уроженец Кузбасса после нападения скрылся и находится в розыске.

Суд приговорил жителя Мысков к 19 годам в колонии особого режима, бывшую начальницу почтового отделения – к семи годам в колонии общего режима. 65-летнего жителя Орска приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В Калуге задержали двух местных жителей за ограбление почтового фургона. Грабители унесли более двух миллионов рублей.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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