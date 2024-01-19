ФСБ задержала собиравшую сведения для ВСУ жительницу ЛНР

В Луганской народной республике задержана женщина, собиравшая сведения о Вооруженных силах России для их последующей передачи украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», – сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, женщина собирала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции, и передавала полученные сведения представителю украинской военной разведки через мессенджер.

В отношении жительницы ЛНР возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), ведется следствие.

Ранее, 17 января сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Кременского района ЛНР, подозреваемого в содействии украинской армии. Мужчина собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне проведения СВО и передавал их представителю ВСУ посредством мессенджера.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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