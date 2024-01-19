Грузовик врезался в школьный автобус под Иркутском

Грузовик врезался в школьный автобус в селе Пивовариха Иркутской области. Авария обошлась без серьезных травм, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 11:40 часов 19 января. Автобус «ПАЗ» и грузовик «ГАЗ» ехали в одном направлении, но, когда автобус начал поворачивать, в него врезался автомобиль.

«Серьезных травм никто не получил, сведения о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

На острове Кунашир школьный автобус столкнулся с легковушкой. В момент аварии в автобусе находились 15 детей, они не пострадали.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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