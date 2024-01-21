Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18

Число жертв обстрела Донецка выросло до 18 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. На месте работают оперативные службы.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы. Также ведется поиск фрагментов вооружения.

Сегодня ВСУ атаковали Кировский район Донецка. Предположительно, огонь велся ракетами РСЗО калибром 155 мм. Снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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