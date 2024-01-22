Число жертв обстрела Донецка выросло до 28 человек

Число погибших в результате обстрела Донецка увеличилось до 28 человек, пострадавших – до 30, сообщил главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ранения получили 30 жителей региона. В медицинские учреждения Донецка поступили 25 пострадавших, 18 госпитализированы – их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Семи оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно», – говорится в телеграм-канале Пушилина.

В детской больнице находятся два подростка 16 и 17 лет с осколочными ранениями. Их состояние оценили как средней тяжести, но стабильное. Донецкие специалисты постоянно находятся на связи с федеральным центром для консультаций. Из ряда регионов поступили предложения принять раненых в местных больницах, добавил Пушилин.

В республике 22 января объявлено днем траура.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил, что российская делегация обратит внимание Совбеза ООН на трагедию в Донецке. 18 января Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Лаврова», – написал Полянский в телеграм-канале.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН, сообщил МИД России.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк в районе центрального рынка. Первоначально сообщалось о гибели восьми человек. По данным Пушилина, за день территория республики была обстреляна 27 раз с использованием 82 боеприпасов. Киевский режим использовал артиллерию калибра 152 мм и 155 мм, ударные БПЛА. Под огонь ВСУ попали Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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