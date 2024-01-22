«Не надо стесняться»: экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

Бывший начальник штаба миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Киев не должен стесняться проявлять агрессию против России, даже в том случае, если она предполагает уничтожение населения. Об этом он сказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

«Агрессию может погасить только еще большая агрессия», – отметил Табах (цитата по РИА «Новости»).

В качестве примера для подражания он привел «уничтожение половины населения Третьего рейха», а также сброс американскими военными атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube