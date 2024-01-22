Бывший начальник штаба миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Киев не должен стесняться проявлять агрессию против России, даже в том случае, если она предполагает уничтожение населения. Об этом он сказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».
«Агрессию может погасить только еще большая агрессия», – отметил Табах (цитата по РИА «Новости»).
В качестве примера для подражания он привел «уничтожение половины населения Третьего рейха», а также сброс американскими военными атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки.
Москва, Наталья Петрова
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