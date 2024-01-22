В Красноярске протекла цистерна с дизтопливом

Цистерна с дизельным топливом дала течь, и топливо пролилось. Повреждение нашли рабочие на станции Красноярск-Восточный, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП обнаружили около 23:00 часов 21 января. Состав с цистернами следовал из Нягани в Наушки.

«При проверке технического состояния и, выявлена течь дизельного топлива, являющегося опасным грузом, из цистерны. Специализированными службами приняты меры к ликвидации течи топлива, предупреждению экологического вреда, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

Ранее около 25 тонн топлива вытекло из цистерны, в которую врезались грузовые вагоны на станции Красноярск-Восточный.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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