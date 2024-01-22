Жителя Алтая задержали за попытку теракта на объекте Минобороны

Управление ФСБ по Алтайскому краю сообщило о задержании жителя региона за попытку устроить поджог одного из объектов Министерства обороны России.

«Задержан гражданин России 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле», – заявили в спецслужбе, передает ТАСС.

По данным ФСБ, в ноябре прошлого года мужчина через интернет сам вышел на связь с с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации и заявил о готовности совершить теракты на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц Алтайского края.

По указанию куратора злоумышленник изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны. При попытке совершения теракта мужчина был задержан.

В отношении жителя Алтая возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Ему предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Суд избрал для несостоявшегося террориста меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийства российских военных. Кроме того, мужчина собирал и передавал информацию об используемых Минобороны РФ радиочастотах, а также сведения в отношении бойцов ВС РФ, участвующих в СВО.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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