В Новосибирске узбечка до смерти замучила дочь и тайно закопала

Гражданка Узбекистана замучила свою годовалую дочь до смерти и тайно закопала тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело, женщину арестовали.

По версии следствия, с июня по август 2021 года женщина систематически избивала годовалую дочь, в результате девочка умерла. Подозреваемая не сообщила о смерти ребенка в экстренные службы, а просто закопала тело. Предстоит установить обстоятельства и причину смерти ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ об истязании ребенка, заведомо находящегося в зависимости от виновного. Прокуратура признала законным возбуждение дела. Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую. Также выяснилось, что женщина незаконно находилась в России.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

В Москве задержана 22-летняя женщина по подозрению в истязании собственного годовалого сына. Она призналась, что вместе с сожителем систематически била мальчика.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube