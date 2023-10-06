В Москве задержана женщина за истязание собственного годовалого ребенка

В Москве задержана 22-летняя женщина по подозрению в истязании собственного годовалого сына. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, москвичка призналась, что вместе с 40-летним сожителем систематически подвергали ребенка избиению.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе обнаружен годовалый ребено после обращения в полицию соседей, которые услышали плач малолетнего. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют. Мальчик госпитализирован в одну из столичных больниц.

В результате было возбуждено уголовное дело п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Предполагается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Ранее по подозрению в истязании ребенка был задержан 40-летний сожитель женщины. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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