Глава СКР поручил расследовать отравление угарным газом в Каспийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления угарным газом жителей Дагестана. Минздрав республики сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Девять человек, пять из которых – дети, были экстренно доставлены этой ночью в Каспийскую ЦГБ с отравлением угарным газом. После проведённого лечения их жизни ничто не угрожает, состояние средней степени тяжести», – рассказали в пресс-службе минздрава.

Врачи заверили, что скоро пострадавшие смогут вернуться домой.

Прокуратура и следователи начали проверку обстоятельств отравления. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Иваново четырех детей положили в стационар после отравления угарным газом.

Каспийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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