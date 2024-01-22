Глава СКР поручил расследовать отравление угарным газом в Каспийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления угарным газом жителей Дагестана. Минздрав республики сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Девять человек, пять из которых – дети, были экстренно доставлены этой ночью в Каспийскую ЦГБ с отравлением угарным газом. После проведённого лечения их жизни ничто не угрожает, состояние средней степени тяжести», – рассказали в пресс-службе минздрава.
Врачи заверили, что скоро пострадавшие смогут вернуться домой.
Прокуратура и следователи начали проверку обстоятельств отравления. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Иваново четырех детей положили в стационар после отравления угарным газом.
Каспийск, Наталья Рязанова
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