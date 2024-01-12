В Иваново четыре ребенка попали в больницу из-за отравления угарным газом

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Иваново, и детей пришлось положить в стационар. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ивановской области.
ЧП случилось в многоквартирном доме на проспекте Строителей. Вечером 11 января дети семи и восьми лет пожаловались, что им плохо. Родители вызвали скорую, и медики определили отравление угарным газом. Взрослые отказались ложиться в больницу, а детей отвезли в стационар. С теми же симптомами в больницу попали еще двое несовершеннолетних.
Специалисты проверяют обстоятельства инцидента и причины поступления угарного газа в жилое помещение.
Ранее в Ульяновской области несколько семей отравились угарным газом. В результате два человека погибли, еще трое взрослых и четверо детей попали в больницу.
Иваново, Наталья Рязанова
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