В Иваново четыре ребенка попали в больницу из-за отравления угарным газом

Семья с двумя детьми отравилась угарным газом в Иваново, и детей пришлось положить в стационар. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ивановской области.

ЧП случилось в многоквартирном доме на проспекте Строителей. Вечером 11 января дети семи и восьми лет пожаловались, что им плохо. Родители вызвали скорую, и медики определили отравление угарным газом. Взрослые отказались ложиться в больницу, а детей отвезли в стационар. С теми же симптомами в больницу попали еще двое несовершеннолетних.

Специалисты проверяют обстоятельства инцидента и причины поступления угарного газа в жилое помещение.

Ранее в Ульяновской области несколько семей отравились угарным газом. В результате два человека погибли, еще трое взрослых и четверо детей попали в больницу.

Иваново, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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