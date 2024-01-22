Полиция c начала СВО зафиксировала свыше 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

Сотрудники полиции с начала специальной военной операции зарегистрировали 220 фактов нападений и поджогов военкоматов и других объектов власти, а также 184 случая диверсий на железной дороге. Об этом заявил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Колесник на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

По его словам, из выявленных в 58 регионах страны нападений и поджогов военных комиссариатов, а также объектов органов власти 85% раскрыты, передает ТАСС. Из 220 человек, причастность которых к этим преступлениям установлена, 15 – несовершеннолетние, уточнил правоохранитель.

Кроме того, добавил Колесник, зафиксировано 184 случая диверсии на железной дороге, эти противоправные действия совершил 141 человек, в том числе 59 подростков. «В группе риска находятся дети из семей с низким материальным достатком, не имеющих моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, несмотря на их общественную опасность», – заявил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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