ВСУ пытались атаковать беспилотником аэродром в Смоленске

Один из трех уничтоженных над Смоленской областью украинских беспилотников пытался ударить по аэродрому Смоленск-Северный. Об этом сообщил представитель экстренных служб. Напомним, три дрона были перехвачены силами ПВО в ночь на 21 января.

«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», – сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

По данным Минобороны, в ночь на 21 января киевский режим пытался атаковать беспилотниками объекты в Смоленской области около 23:50 и в 1:30. Все дроны были сбиты системой ПВО.

Напомним, 10 апреля 2010 года на аэродроме Смоленск-Северный в результате авиакатастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский. Президентский самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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