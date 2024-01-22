ВС РФ уничтожили до 1000 боевиков, самолет и 18 танков ВСУ за сутки

Силы противоздушной обороны России сбили украинский боевой самолет Су-25 и перехватили за сутки в зоне спецоперации 76 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Штурмовик Су-25 воздушных сил противника уничтожен в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Дроны сбили в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, российская ПВО перехватила шесть крылатых ракет Storm Shadow и пять реактивных снарядов HIMARS.

Всего в течение суток российская армия отразила 18 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Суммарные суточные потери противника в зоне спецоперации составили до 1005 военнослужащих. Также ВСУ потеряли 18 танков и до 12 единиц другой бронетехники.

Наибольшие потери Киев понес на Донецком направлении, где были отбиты шесть атак в районе Клещеевки. В итоге ВСУ лишились до 320 боевиков убитыми и ранеными, 10 танков, в том числе одного Leopard 2А5, две БМП, шесть боевых бронемашин, боевую машину ЗРК «Стрела-10» и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две артиллерийские системы М777 производства США, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», САУ «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На Купянском направлении российские военные отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Макеевки, Новоегоровки ЛНР и Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронемашины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.

На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп противника в районах Ямполовки и Григоровки ДНР. ВСУ лишились до 180 военнослужащих, двух танков, двух БМП и шести автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены словацкая САУ Zuzana-2, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка ДНР и Приютное Запорожской области. Противник потерял до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении российские подразделения нанесли удары по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах сел Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены французская самоходная артиллерийская установка Caesar и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУв районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбиты артиллерийская система М777 и боевая машина РСЗО «Град».

В течение суток, по информации Минобороны, также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, живая сила и военная техника в 103-х районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube