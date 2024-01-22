Мурашко рассказал о состоянии раненых при обстреле Донецка

Врачи оставили в стационаре 21 пострадавшего в результате обстрела Донецка. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«21 человек находится на стационарном лечении. Одна пациентка в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести и двое – лёгкой. Квалифицированная медицинская помощь оказывается специалистами ДНР в полном объеме», – приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

Донецкие врачи проконсультировались с коллегами из Москвы по лечению пациентов в состоянии большой и средней степени тяжести. Мурашко отметил, что потребности отправлять в Донецк дополнительных специалистов нет.

Накануне ВСУ обстреляли центральный район Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранения получили 30 жителей региона, 28 погибли. На утро 22 января в стационары поместили 18 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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