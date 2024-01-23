Военный получил приговор за оправдание терактов ВСУ на Крымском мосту

Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя Приморья виновным в оправдании терроризма. Военнослужащий заявил, что организованные киевским режимом взрывы на Крымском мосту были правильным решением.

Суд рассмотрел дело 23 января. Обвинение доказало, что вечером 13 августа подсудимый умышленно и публично оправдывал теракты ВСУ на Крымском мосту, организованные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Военный заявил своим сослуживцам, что он «одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Во время расследования мужчина признал свою вину. Суд также признал его виновным в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил к двум годам в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе суда.

Ранее военный суд приговорил к шести годам колонии чиновника Росгвардии за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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