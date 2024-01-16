Полковнику Росгвардии вынесен приговор за поставку некачественной радиолокационной защиты Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова – он признан виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты

При этом суд не стал лишать Волкова наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск, передает ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Волкова к семи годам колонии и лишить звания и государственных наград.

Как уже сообщал «Новый День», Росгвардия заключила контракт с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) на поставку 2 радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с беспилотниками, нацеливающимися на Крымский мост и газопровод. Сумма госконтракта составила 395 млн 486 тыс 196 рублей.

Вскоре выяснилось, что технические характеристики заказанной техники не позволяют решать поставленные задачи. Однако акты приемки были подписаны, оборудование принято на вооружение. Волкова обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия(ч. 3 ст. 286 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Сам полковник вину не признает, утверждая, что комплексы закупались для защиты не моста и газопровода, а подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. При этом закупка производилась у монополиста.

Защита Волкова планирует обжаловать приговор.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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