Жительница Петербурга задушила не хотевшую засыпать дочь

Жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребенка. По версии следствия, девочка долго не хотела засыпать, и мать задушила ее подушкой, сообщили в городском главке Следственного комитета..

18 января 23-летняя женщина подушкой задушила восьмимесячную дочь и ушла из квартиры, оставив в ней сына в возрасте года и девяти месяцев. Подозреваемая вернулась домой 20 января и позвонила в полицию. По ее словам, дети оставались с ее знакомой, а смерть ребенка мать обнаружила только после возвращения.

Позже женщина призналась в убийстве дочери. Сына подозреваемой передали его отцу, который живет отдельно. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, следователи передали в суд документы для ареста подозреваемой.

В Мурманской области 20-летняя мать задушила годовалого сына. Следователи выясняют обстоятельства и причины преступления.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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