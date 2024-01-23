Автобус зажал ребенка дверями и протащил по дороге под Кемерово

В Кемеровской области 11-летний мальчик попал в больницу после поездки на автобусе. Двери зажали ногу ребенка, и автобус протащил его за собой по дороге.
ЧП случилось 22 января в поселке Пионер. Школьника зажало дверями автобуса ПАЗ, а когда водитель их открыл, ребенок выпал из салона, но нога оказалась вновь зажата. Автобус проехал некоторое расстояние, таща школьника за собой. Мальчик получил травмы, его положили в стационар, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
В администрации Кемерово пояснили, что автобусный маршрут № 12 обслуживает частный перевозчик ООО «Гепард». Представитель перевозчика Елена Зорина заявила, что они уже связались с семьей пострадавшего и готовы оказать материальную помощь для обеспечения мальчика лекарствами и всем необходимым. Видео опубликовано в паблике «Инцидент Кемерово».
СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль и начала собственную проверку для оценки действий водителя автобуса.
Девятилетнюю девочку прижало дверью автобуса в Челябинске. Благодаря верхней одежде ребенок не получил травм, но испугался.
Кемерово, Наталья Рязанова
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