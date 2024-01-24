Над Орлом сбили украинские дроны, в нескольких домах выбиты стекла

Несколько беспилотников обезврежены в небе над Орлом сегодня утром. Об этом сообщили губернатор региона Андрей Клычков и мэр областного центра Юрий Парахин.

По информации градоначальника, предварительно, никто не пострадал. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах города стянуты службы для «обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он отметил, что ситуация находится под контролем.

Мэр Орла уточнил, что в нескольких многоэтажных жилых домах в Северном и Железнодорожном районах после падения БПЛА выбиты стекла. «Полный объем повреждений выясняется», – добавил он.

Градоначальник также сообщил, что в городской администрации создана комиссия по ЧС. «Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР», – написал Парахин в своем телеграм-канале.

Позже в Минобороны России заявили о перехвате силами ПВО четырех украинских беспилотников в Орловской области. БПЛА самолетного типа были нейтрализованы утром в среду, 24 января, уточнили в ведомстве.

Орел, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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